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    Миллер: «Сегодня «Зенит» сделал большой эмоциональный шаг к золотому дублю»

    Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер поделился впечатлениями от победы «Зенита» в финальном матче Кубка России против ЦСКА (4:1).

    – Это здорово, когда в финале встречаются два самых сильных клуба страны. Сегодня «Зенит» одержал заслуженную и яркую победу. Я поздравляю 15-миллионную армию болельщиков сине-бело-голубых с очередным кубком. Приятно, что «Зенит» не просто взял трофей, а победил в финале с самым крупным счетом в истории Кубка России. Молодцы!

    – Ну что, теперь вперед, за чемпионством?

    – Да. Сегодня, победив ЦСКА убедительно и уверенно, «Зенит» сделал большой эмоциональный шаг к золотому дублю. Ведь победа в Кубке России без сомнения станет дополнительным зарядом в борьбе за чемпионство. «Зенит» – чемпион! – сказал Миллер.

    Источник: ФК «Зенит»

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    02.05.2016 22:20
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 3 мая 2016, 20:39

      Я вообще не врубаюсь,почему Миллер ездит с клубом по стране. Лучше бы шёл на работу,а то Газпром по прибыли уже конкретно скатился . В рабочий день на стадионе в Ростове сидел.

      1
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      Рейтинг: +837

      eleng > андрей андреев 4 мая 2016, 18:58

      100k+ Хотел написать по этому поводу, народное достояние...а с другой стороны, текущая ситуация такая, что... атакуй не атакуй все равно получишь....3-5? место

      0
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 3 мая 2016, 11:05

      АХАХАХАХА!!!!!Кубок имени Егорова они выиграли,а не кубок России!А чемпион ЦСКА 100% !!!

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff > CSKA №1 3 мая 2016, 22:11

      Ты просто ещё не в курсе.

      0
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      Рейтинг: -8

      halk1981 3 мая 2016, 09:19

      зенит чемпион

      -1
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      Рейтинг: +918

      shikari__ 3 мая 2016, 01:11

      Хуюблю.

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      Рейтинг: +300

      Zeff > shikari__ 3 мая 2016, 22:16

      Это у тебя во лбу такая штука выросла.

      0
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      Рейтинг: +918

      shikari__ > Zeff 3 мая 2016, 23:45

      нет, у тебя во рту

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff > shikari__ 4 мая 2016, 10:12

      А ты просто идиот!

      0
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 3 мая 2016, 00:33

      Судьба Зенита в руках армейцев, так что этот товарищ ошибается.

      3
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 3 мая 2016, 00:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Кони прилично осели

      -4
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