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  • Пеллегрини: «О своем увольнении из «Реала» я узнал от президента «Вильярреала»

Пеллегрини: «О своем увольнении из «Реала» я узнал от президента «Вильярреала»

2 мая 2016, 21:37
2

Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини поделился воспоминаниями о работе в «Реале», который он возглавлял в сезоне-2009/10.

«Я бы не сказал, что тренировать «Реал» – это невыполнимая работа. Быть их тренером – честь. Но нужно понимать, что тренеру «Реала» придется иметь дело с политикой, которая играет большую роль.

Там есть люди, которые будут вмешиваться в твою работу, не имея соответствующих футбольных знаний. Если ты позволяешь таким людям мешать тебе и поддаешься влиянию политической составляющей, то ты не готов к этой работе.

У меня остались только хорошие воспоминания о «Реале». Мне жаль, что я не выиграл Примеру, хотя это в любом случае был бы мой первый и последний трофей. Я знал, что меня уволят, потому что Флорентино Перес сказал об этом президенту «Вильярреала» Фернандо Роигу, а тот сказал мне», – отметил Пеллегрини.

Источник: Goal.com
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Реал Пеллегрини Мануэль
Комментарии (2)
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sold93
1462227981
в гнилом клубе всегда так
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kotmyshka
1462434440
Стукачок
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