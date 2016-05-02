Пеллегрини: «О своем увольнении из «Реала» я узнал от президента «Вильярреала»

Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини поделился воспоминаниями о работе в «Реале», который он возглавлял в сезоне-2009/10.

«Я бы не сказал, что тренировать «Реал» – это невыполнимая работа. Быть их тренером – честь. Но нужно понимать, что тренеру «Реала» придется иметь дело с политикой, которая играет большую роль.

Там есть люди, которые будут вмешиваться в твою работу, не имея соответствующих футбольных знаний. Если ты позволяешь таким людям мешать тебе и поддаешься влиянию политической составляющей, то ты не готов к этой работе.

У меня остались только хорошие воспоминания о «Реале». Мне жаль, что я не выиграл Примеру, хотя это в любом случае был бы мой первый и последний трофей. Я знал, что меня уволят, потому что Флорентино Перес сказал об этом президенту «Вильярреала» Фернандо Роигу, а тот сказал мне», – отметил Пеллегрини.