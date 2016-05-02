Врач ЦСКА: «У Оланаре подозрение на травму связок коленного сустава»

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре, замененный из-за травмы в финальном матче Кубка России против «Зенита» (1:4), возможно, повредил связки коленного сустава. Об этом рассказал врач ЦСКА Наби Керимов.

«У него подозрение на травму связок коленного сустава. Полное медобследование мы хотим провести сразу по приезду в Москву. Если получится, то сегодня, если нет, то крайний срок – завтра утром. И только после обследования мы сможем сказать характеристику травмы и сроки восстановления», – сказал Керимов.

Напомним, Оланаре не смог доиграть матч и покинул поле на носилках.