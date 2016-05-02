Панов: «В финале Кубка России мы увидим серию пенальти»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов накануне финала Кубка России между сине-бело-голубыми и ЦСКА сделал прогноз на данную встречу. По его мнению, основное время команды завершат вничью, а победителя выявит серия пенальти.

– Предстоящую игру можно назвать встречей равных соперников, поэтому шансы команд оцениваю как 50 на 50. «Зенит» и ЦСКА одержали уверенные победы в последних матчах: питерцы разгромили «Кубань», а москвичи – «Урал». К финалу подготовились хорошо, ничего не скажешь.

– Можно ли ждать в финале много голов?

– Мне кажется, для этого есть основания. Предположу, что матч закончится результативной ничьей – 1:1 или 2:2, и мы увидим серию пенальти. Я так думаю, потому что у команд есть некоторые проблемы в обороне.