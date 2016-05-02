В матче с «Вильярреалом» у Черышева случился рецидив

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев получил повреждение во время матча 36-го тура Примеры с «Вильярреалом» (0:2). У российского футболиста случился рецидив. Об этом заявил главный тренер «летучих мышей» Пако Айестаран.

«Денис Черышев очень расстроен. У него случился рецидив. В ближайшее время нам придется обходится без него», – сказал Айестаран.

Отметим, что Черышев вышел на замену на 59-й минуте встречи. "Валенсия» доигрывала матч вдесятером, так как к тому моменту исчерпала лимит замен.