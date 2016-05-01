Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Калешин: «Краснодар» готов бороться за чемпионство»

    Защитник «Краснодара» Виталий Калешин выразил мнение, что «быки» могут побороться за чемпионство в нынешнем сезоне. Отметим, что на данный момент краснодарская команда занимает в турнирной таблице РФПЛ третье место.

    – «Краснодар» готов бороться за «золото»​?

    – Конечно, готов.

    – Если команда снова займет третье место, это будет успехом для нее или уже нет?

    – Мы идем от игры к игре, поэтому, думаю, что глупо сейчас говорить, что мы довольны будем третьим местом. Будем дальше смотреть, есть еще впереди матчи, надо набирать очки. А в конце, 21 мая, посчитаем, сколько их будет, и какое место займем в итоге.

    Источник: Rusfootball.info

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.05.2016 22:30
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +354

      REDAT 2 мая 2016, 00:05

      Молодец Виталик!!!!!!!!!!!!Так держать верим, что все у Вас получится!!!!!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11