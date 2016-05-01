Митрюшкин — лучший игрок «Сьона» в матче с «Базелем»

Несмотря на поражение в матче с «Базелем» (2:1), голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин может быть доволен собой. Болельщики швейцарской команды поддержали российского вратаря и выбрали его лучшим игроком матча с результатом в 45% голосов.

Из двух мячей, пропущенных Митрюшкиным, один пришелся на удар с одиннадцатиметровой отметки. Напомним, что Митрюшкин перебрался в Швейцарию из «Спартака» зимой этого года.