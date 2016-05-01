Митрюшкин — лучший игрок «Сьона» в матче с «Базелем»

Красавец!
Несмотря на поражение в матче с «Базелем» (2:1), голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин может быть доволен собой. Болельщики швейцарской команды поддержали российского вратаря и выбрали его лучшим игроком матча с результатом в 45% голосов.
Из двух мячей, пропущенных Митрюшкиным, один пришелся на удар с одиннадцатиметровой отметки. Напомним, что Митрюшкин перебрался в Швейцарию из «Спартака» зимой этого года.
Mitryushkin élu #HommeDuMatch avec 45% de vos votes| Mitryushkin wurde mit 45% Fanstimmen zum #ManOfTheMatch gewählt pic.twitter.com/ZmgR1hrMxg— FC Sion (@FCSion) 1 мая 2016 г.