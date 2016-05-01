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    Митрюшкин — лучший игрок «Сьона» в матче с «Базелем»

    Несмотря на поражение в матче с «Базелем» (2:1), голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин может быть доволен собой. Болельщики швейцарской команды поддержали российского вратаря и выбрали его лучшим игроком матча с результатом в 45% голосов.

    Из двух мячей, пропущенных Митрюшкиным, один пришелся на удар с одиннадцатиметровой отметки. Напомним, что Митрюшкин перебрался в Швейцарию из «Спартака» зимой этого года.

    Источник: Twitter

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    01.05.2016 22:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +75

      RealArsenal 2 мая 2016, 03:06

      Красавец!

      0
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      Рейтинг: +6

      AssasinNight 1 мая 2016, 23:16

      у Сьона право первого выкупа )

      0
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    • ...
      Рейтинг: -40

      bombardir70 1 мая 2016, 22:44

      Зачем его продали,до сих пор не понимаю!Он сильнее Реброва и Песьякова.Очередные подковерные интриги Спартака.

      -2
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