Будущее Кержакова в «Зените» будет зависеть от нового главного тренера

Будущее нападающего «Зенита» Александра Кержакова, на правах аренды выступающего за «Цюрих», в петербургской команде будет зависеть от решения нового главного тренера. Об этом сообщил генеральный директор сине-бело-голубых Максим Митрофанов.

«У Кержакова заканчивается контракт в конце сезона. Потом обсудим его кандидатуру с новым главным тренером. От специалиста будет зависеть его будущее», – сказал Митрофанов.