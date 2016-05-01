Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Будущее Кержакова в «Зените» будет зависеть от нового главного тренера

    Будущее нападающего «Зенита» Александра Кержакова, на правах аренды выступающего за «Цюрих», в петербургской команде будет зависеть от решения нового главного тренера. Об этом сообщил генеральный директор сине-бело-голубых Максим Митрофанов.

    «У Кержакова заканчивается контракт в конце сезона. Потом обсудим его кандидатуру с новым главным тренером. От специалиста будет зависеть его будущее», – сказал Митрофанов.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.05.2016 19:35
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12321

      Вомбат 1 мая 2016, 20:42

      Он не бедный раз благотворительностью занимается, зато он вряд ли сейчас намного хуже Дзюбы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 1 мая 2016, 19:59

      ну да продлите ему контракт чтобы на пенсию заработать он же бедный

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11