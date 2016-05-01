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    Осинов: «Возможно, конкуренты «Ростова» по чемпионской гонке как-то стимулировали игроков «Мордовии»

    Экс-полузащитник «Ростова» Михаил Осинов поделился своими мыслями о поражении желто-синих в матче 26-го тура российской Премьер-лиги против «Мордовии» (1:2).

    «После поражения от «Мордовии» «Ростову» будет сложнее удержаться в лидирующей группе. Еще после прошлого тура Курбан Бердыев сказал, что матч против команды из Саранска будет непростым. Футболисты «Мордовии» борются за выживание, поэтому против них играть труднее всего. Очки жизненно необходимы обеим командам, но в данной ситуации «Ростов» в них нуждается больше. Возможно, конкуренты ростовчан по чемпионской гонке как-то стимулировали футболистов «Мордовии», пообещав дополнительные премиальные игрокам из Саранска в случае, если «Ростов» потеряет очки. Такой вариант выглядит вполне реальным, учитывая проблемы с финансированием в клубе.

    Футболисты «Мордовии» не тренировались почти неделю и смогли выиграть у одного из лидеров чемпионата. Может, другим командам тоже стоит играть без тренировок? На самом деле команда Марата Мустафина выложилась на 100%, ведь против лидеров всегда играть интересно. За четыре тура до конца в Премьер-Лиге все только начинается!», – сказал Осинов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.05.2016 18:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 1 мая 2016, 19:04

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