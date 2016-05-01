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Джонсона вновь избили в тюремной душевой

1 мая 2016, 17:17
8

Бывшему полузащитнику «Сандерленда» Адаму Джонсону непросто дается пребывание в тюрьме. Один из заключенных попытался заставить Джонсона вычистить слив душа, на что тот ответил: «Да пошел ты! Ты хоть знаешь, кто я такой?». Как результат, футболист был избит, хотя конфликт успели замять до прихода охраны.

Отметим, что это уже не первый инцидент с участием Джонсона, в который он попадает, находясь в тюремном заключении. В марте в душевой футболисту нанесли несколько порезов бритвами.

28-летний Джонсон в этом году был осужден на 6 лет за сексуальную связь с 15-летней девушкой.

Источник: Daily Star
Англия. Премьер-лига Англия Сандерленд Джонсон Адам
Комментарии (8)
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nitto
1462112798
Видимо с таким поведением не доживёт.
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spartak_88
1462112952
и обязательно это в новостях?
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DiJock
1462117533
Ей богу, он ведь не мужика сношал. В первых новостях писали, что секс был по обоюдному согласию, а ему прилетает теперь из-за малолетней мрази, привыкшей раздвигать ноги.
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Raxor
1462120737
жалко, 6 лет это ппц...
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Tri
1462123317
Уверен, ему уже порвали очко, и теперь он дырявый)))
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Егориус
1462128997
бедный мужик, надо эту малолетку было посадить вместо него
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diadushka
1462184023
хорошо хоть мыло не уронили и заставили поднять
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CskaMoscovv
1500240250
Да уж, загубил карьеру себе Джонсон, жаль игрока, а ведь и убить могут его в тюряге
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