Джонсона вновь избили в тюремной душевой

Бывшему полузащитнику «Сандерленда» Адаму Джонсону непросто дается пребывание в тюрьме. Один из заключенных попытался заставить Джонсона вычистить слив душа, на что тот ответил: «Да пошел ты! Ты хоть знаешь, кто я такой?». Как результат, футболист был избит, хотя конфликт успели замять до прихода охраны.

Отметим, что это уже не первый инцидент с участием Джонсона, в который он попадает, находясь в тюремном заключении. В марте в душевой футболисту нанесли несколько порезов бритвами.

28-летний Джонсон в этом году был осужден на 6 лет за сексуальную связь с 15-летней девушкой.