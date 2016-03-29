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    На Джонсона напали в тюремной душевой

    Экс-хавбек «Сандерленда» Адам Джонсон, отбывающий срок в тюрьме за развращение несовершеннолетней, подвергся нападению со стороны других заключенных. Инцидент произошел в душе, где футболисту были нанесены несколько порезов бритвами. Кроме того, Адама предупредили, что подобное может повториться в дальнейшем.

    Отметим, что 28-летний игрок в тюрьме исполняет обязанности уборщика, и его зарплата при этом составляет 11 фунтов в неделю. Выступая за «Сандерленд» Джонсон получал 60 тысяч за аналогичный период.

    Источник: The Sun

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    29.03.2016 19:12
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 30 марта 2016, 13:49

      не понимаю почему столько внимания уделяют так себе футболисту,который крайне редко выходит на поле,ничего в игре не демонстрирует и еще малолетних кур совращает!не понимаю...

      3
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      Рейтинг: +43

      nice 30 марта 2016, 00:08

      Что это за футбольная новость?

      2
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      Рейтинг: +193

      westerose 30 марта 2016, 00:08

      Кокорина с Дзюбой бы посадить на нары унитазы чистить. Кокорина, конечно, сразу опустят, а Дзюба со времен Спартака опущенным ходит.

      2
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 29 марта 2016, 21:48

      Петушком его там точно сделают!

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      Рейтинг: +66

      Kuban23 > ManUtd-Volgograd 29 марта 2016, 22:58

      я думаю в прессе многое не дописывают)))

      0
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      Рейтинг: +61

      Van Vanovich 29 марта 2016, 21:05

      Интересно у них есть спрос на зоне с насильников и педофилов?

      0
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 29 марта 2016, 20:58

      Ахахахах,да всё понятно,чепушнут через неделю

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 марта 2016, 20:51

      Для тех кто не в курсе, ага: 28-летнего футболиста признали виновным в сексуальных отношениях с 15-летней девушкой и приговорили к пяти годам за сексуальные отношения с несовершеннолетней и еще на один год за совращение несовершеннолетней.
      Футболист встретился с девушкой после долгой переписки в интернете, чтобы подписать ей несколько футболок. Во время второй встречи он попросил ее поцеловать его в благодарность, зная, сколько его фанатке лет. Джонсон категорически отвергает обвинения в том, что с девушкой у него были сексуальные отношения.(с)

      0
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      Рейтинг: +402

      Tri 29 марта 2016, 20:45

      Я же говорил, что его трахнут в очко))) ...хотя футболист он был неплохой.

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      Рейтинг: +806

      тигрик 29 марта 2016, 20:39

      резать канеш не нужно, но вот писюн-контроль поставить надо, что бы куда попало его не пихал

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      Рейтинг: -14

      карасевщинa > тигрик 29 марта 2016, 20:48

      да ладно, все там будем

      -2
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 29 марта 2016, 20:31

      Не жилец.

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