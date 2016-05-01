Мустафин: «Последние три игры «Мордовия» доказывает, что будет играть до последнего тура и воевать за очки»

Исполняющий обязанности главного тренера «Мордовии» Марат Мустафин поделился своими первыми впечатлениями после победы над «Ростовом» в матче 26-го тура российской Премьер-лиги.

«Сразу после матча в раздевалку зашел глава республики, поздравил ребят с победой и праздником, поблагодарил за игру. Ребята своей игрой и победой доставили удовольствие зрителям и болельщикам. У нас давно не было побед, и эту черту переступили.

В игре с «Ростовом» важно было забить первый мяч. Вязкая, насыщенная оборона у соперника. Мы забили первыми, а потом мы действовали по плану. Нам пришлось тяжело. Выпустили третьего центрального защитника, сняли нападающего. Но на встречной атаке хорошо сыграл Дудиев. Пенальти, 2:1, победа.

Фортуна в футболе играет немаловажную роль. Но это все несерьезно. Была планомерная работа, самоотдача ребят. Последние три игры ребята доказывают, что мы будем играть до последнего тура и воевать за очки, несмотря на то что нас уже сбросили со счетов.

В каком режиме будем готовиться ко следующей игре? Мы уже пошутили с ребятами по этому поводу. На самом деле, мы провели теоретические занятия, и шутить над этой ситуацией не стоит. Надо планомерно готовиться к следующему матчу», – сказал Мустафин.