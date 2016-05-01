Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бердыев: «Ростов» пока не готов проводить подряд игры на высоком уровне»

    Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев поделился своими первыми впечатлениями после поражения от «Мордовии» (1:2) в матче 26-го тура российской Премьер-лиги.

    «К поражению привели несвойственные нам ошибки, которые были при взятии ворот. Это было нехарактерно для нас. Эмоциональный выплеск после победы над «Зенитом» был большой, ребята не готовы пока подряд играть на таком высоком уровне. Но я не сказал бы, что сегодня ребята не старались и не хотели победить. Настрой был неплохой», – сказал Бердыев в эфире телеканала «Наш Футбол».

    Источник: «НТВ-Плюс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.05.2016 16:43
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +362

      sargassov 1 мая 2016, 23:03

      Победил тот, кто больше хотел, ну и случай конечно же, накосячили в обороне))) в общем Мордовии удалось то, что Зениту, ЦСКА и Спартаку на троих сообразить не пришлось

      В общем-то ничего не поменялось в Ростове по прежнему клуб с поставленной фирменной командной игрой от Бердыева

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 1 мая 2016, 19:21

      Ростов не чемпион.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1390

      DemSerg 1 мая 2016, 18:23

      Высокий уровень - это вообще не про Ростов. Автобусная тактика ваше все...

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 1 мая 2016, 18:08

      Иисус нас не любит.Надо идти к Кришне...

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +135

      Дон-Батя 1 мая 2016, 17:54

      жаль...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1810

      gor77 1 мая 2016, 17:49

      Ростов чем-то Рубин напоминает, когда Бердыев руководил. Начинает здОрово, а потом что-то происходит. Интересно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      Doctor Klyde 1 мая 2016, 17:10

      Даже в такие моменты у Бердыева есть чему поучиться. Ни слова про диктора, судью, болельщиков, петухов и т.п. проблемы только в команде. Оттого и футбол мужицкий и самый чемпионский в отличии от конкурентов..

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 1 мая 2016, 17:01

      ...не надо "ля-ля"...
      Ростов умеет только от обороны играть с сильными клубами

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 1 мая 2016, 16:54

      Так было и после Спартака и Цска

      -3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11