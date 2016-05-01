Маурисио: «Считаю, что у «Зенита» очень хорошие шансы на победу в Кубке России»

Полузащитник «Зенита» Маурисио поделился своими мыслями о предстоящем финале Кубка России, в котором питерцам будет противостоять московский ЦСКА.

– Игра точно будет трудной. ЦСКА, как и «Зенит», всегда нацелен на титулы, всегда находится на первых местах в турнирной таблице. Но считаю, что у нас хорошие шансы завоевать кубок, я верю в победу. Просто нужно серьезно поработать в оставшиеся дни до финала.

– Теперь у ЦСКА есть свой Халк – мощный Аарон Оланаре. Можно ли нападающих сравнить?

– Ну Халк-то лучше! Он всем характеристикам сильнее Оланаре. Хотя нападающий ЦСКА хорош, уже забивает голы, помогает команде. Думаю, болельщики увидят классное противостояние между Халком и Оланаре, им понравится.

– Против кого сложнее играть: Оланаре или Мусы?

– У этих нападающих разные характеристики. Муса очень быстрый, в ЦСКА играет долгое время и постоянно прогрессирует. Думаю, что оба могут по-своему решить игру. Поэтому игрокам «Зенита» нужно быть очень внимательными, чтобы не дать им забить гол.

– В прошлом матче с ЦСКА Халк сделал дубль. Не обещал в шутку повторить достижение?

– Нет. Но, уверен, он был бы очень рад.

– Идеальная концовка сезона для «Зенита» – два титула. Но если выбирать между кубком и чемпионатом, что бы предпочли?

– Предпочту оба трофея! А так считаю, что у нас очень хорошие шансы на победу в Кубке России, но и в чемпионате все возможно. Будет трудно, но после победы над «Кубанью» мы снова почувствовали уверенность. «Зенит» немного подкосило поражение от «Ростова», не имели права проигрывать. Но теперь мы вновь в гонке, и готовы бороться за оба трофея.