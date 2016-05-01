Ван Гаал не собирается уходить из «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал дал понять, что останется на посту наставника команды в следующем сезоне. Отметим, что в нынешнем розыгрыше АПЛ манкунианцы под руководством голландского специалиста занимают шестую строчку в турнирной таблице.

«Изначально я хотел подписать с «МЮ» соглашение сроком на два года, но клуб убедил меня заключить контракт на три. Поэтому в следующем сезоне вы снова сможете увидеть меня в качестве главного тренера этой команды.

Меня увольняют чуть ли не каждую неделю, но я хочу заверить, что все абсолютно не так, как это преподносят болельщики и пресса. Прошлый сезон мы закончили на четвертом месте, а в этом можем занять третью позицию. К тому же мы вышли в финал Кубка Англии, а также приняли участие в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне этого не было», – отметил ван Гаал.