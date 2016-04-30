Ротенберг: «Финансирование «Ростова» – не мое дело»

Бывший президент «Динамо» Борис Ротенберг отметил работу главного тренера «Ростова» Курбана Бердыева. Также бизнесмен заявил, что не имеет никакого отношения к финансированию ростовского клуба. Напомним, что в составе жeлто-синих вступает его сын – Борис Ротенберг-младший.

«В «Ростове» великий тренер, который строит команду из того, что ему попадает в руки. Другим нужно поучиться, как можно делать результат.

Что касается финансирования команды – не ко мне вопрос. У них есть свои источники. Если попадут куда-то, то там нужно будет кому-то обратить внимание на них», – отметил Ротенберг.