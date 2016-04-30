«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в приобретении Сауля

Как сообщает известный испанский журналист Гильем Балаге, «Барселона» и «Манчестер Юнайтед» проявляют интерес к хавбеку «Атлетико» Саулю Ньигесу. В контракте игрока прописаны отступные в размере 45 миллионов евро. Отметим, что с момента перехода в стан «матрасников» форварда «блауграна» Давида Вильи, между командами существует договоренность, что каталонский клуб имеет приоритетное право выкупа двух молодых игроков мадридцев – Сауля и Хавьера Манкильо, выступающего ныне на правах аренды за «Марсель».

Напомним, что Сауль отверг последнее предложение «Атлетико» о продлении контракта, однако руководство клуба намерено продолжить переговоры с футболистом.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 28-ми играх Примеры, забил четыре мяча и сделал две голевые передачи.