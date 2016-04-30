«Барселона» с разъяренным Суаресом постарается обыграть «Бетис»

Битва за чемпионство в Испании в самом разгаре: за три тура до конца чемпионата первое место от третьего отделяет лишь одного очко. Интересно будет следить и за сегодняшней встречей «Бетиса» с «Барселоной», ведь Луис Суарес оформляет покер уже в двух матчах подряд.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 21:30. Не пропустите!