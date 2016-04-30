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  • «Барселона» с разъяренным Суаресом постарается обыграть «Бетис»

«Барселона» с разъяренным Суаресом постарается обыграть «Бетис»

30 апреля 2016, 20:33
6

Битва за чемпионство в Испании в самом разгаре: за три тура до конца чемпионата первое место от третьего отделяет лишь одного очко. Интересно будет следить и за сегодняшней встречей «Бетиса» с «Барселоной», ведь Луис Суарес оформляет покер уже в двух матчах подряд.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 21:30. Не пропустите!

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Бетис Барселона Суарес Луис
Комментарии (6)
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rusti2006
1461994120
Без проблем должен обыграть
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fakel-vrn
1462000923
давай Суарес третий покер!
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koli4ka
1462005613
Давай Луиска загрызи, закусай Бетис, он же Реал( мож кто не знает полное название андалузской команды)
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ЦСКА 2015-2016
1462024256
не разъяренный а бешинный.на судью лает.соперников кусает.
Ответить
Astonreal
1462037783
8-0
Ответить
NEMETSRUS
1462038822
0-8
Ответить
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