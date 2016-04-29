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    Кураньи: «Выступление в России – интересный опыт для меня»

    Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи, ныне выступающий за «Хоффенхайм», рассказал о своем выступлении в российской Премьер-лиге.

    «Выступление в России – интересный опыт для меня. «Динамо» тогда показывало хорошие результаты, а игроки команды часто проводили время вместе.

    Говорят, что там опасно, но я не видел ничего подобного. Конечно, мне приходилось видеть людей с оружием в руках, но ведь это было для нашей же безопасности.

    Россия – очень большая страна, поэтому наше возвращение с выездных матчей могло занимать несколько часов. А еще там очень много машин и пробок на дорогах», – сказал Кураньи.

    Источник: Goal.com

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    29.04.2016 16:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +73

      Dynamo-Moscow 29 апреля 2016, 21:04

      Спасибо за игру, Кевин))) помним, любим...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 29 апреля 2016, 18:26

      Опыт финансово получился черезвычайно интересным, где ж сколько *дурного* бабла ты б ещё скосил,Кевин???

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