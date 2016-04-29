Хубулов: «Мы получили три мяча на своих ошибках»

Хавбек «Кубани» Арсен Хубулов рассказал о том, какое будущее ждет его команду и какие планы она строит на остаток сезона. Напомним, что вчера краснодарцы проиграли «Зениту» (1:4) в матче 26-го тура РФПЛ.

– Мы получили три мяча на своих ошибках, «Зенит» такие моменты не прощает. Обидно так проигрывать, все-таки мы ехали зарабатывать очки, биться, но свои же ошибки нас погубили.

– Эмоциональное состояние в команде после отставки тренера изменилось?

– Арсен Папикян в команде уже давно, да и тяжело поменять что-то за два дня. Был небольшой всплеск, так всегда бывает, когда приходит новый тренер – все хотят играть.

– Есть понимание, кто будет руководить «Кубанью» дальше?

– Нет, никакого понимания нет. Наверно, будет какая-то встреча с руководством, на которой нам скажут, ищет ли команда нового тренера или на этом посту останется Арсен Папикян. Пока мы ничего не знаем.

– Какая у команды стоит задача на концовку сезона?

– Остаться в Премьер-лиге, какая у нас еще может быть задача. Понимаете, нам тяжело – много футболистов ушло, приходится играть молодым игрокам, которые раньше выступали за дубль. Команда у нас новая.

– Была информация, что у Сергея Ташуева был конфликт с игроками. Это правда?

– Не могу ничего сказать, ничего сверхъестественного не было, рабочие моменты.

– «Зенит» – сильнейшая команда России в этом сезоне?

– Еще ЦСКА, с ними также было тяжело. Эти команды хорошо контролируют мяч, приходится очень много бегать, чтобы забрать мяч. Если долго его не забирать – это начинает угнетать. Исполнители у команд очень сильные, с ними непросто.