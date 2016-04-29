Эмери: «Коноплянка растет в нашей команде»

Главный тренер «Севильи» Унаи Эмери после первого полуфинального матча Лиги Европы с «Шахтером» (2:2) рассказал о том, какую роль для в команде играет украинский хавбек Евгений Коноплянка.

«Что касается Коноплянки, то в нашем клубе доверяют этому игроку. Мы уверены, что он покажет свои лучшие качества в следующих матчах. Он еще сможет помочь команде, в том числе и в ответном матче, сделать свой вклад в общий результат.

Чего ему не хватает для основного состава? На самом деле изменения уже есть. В каждом чемпионате есть свои особенности, своя специфика. Он уже растет в нашей команде, уже великий футболист», — сказал Эмери.

В текущем сезоне Коноплянка сыграл в составе «Севильи» 48 встреч, в которых забил восемь голов и отдал девять результативных передач.