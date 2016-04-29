Дюрица: «Яркие имена в составе сборной России? У вас в атаке есть Дзюба»

Защитник московского «Локомотива» и сборной Словакии Ян Дюрица рассказал о своих ожиданиях от предстоящего летом чемпионата Европы-2016.

– Понимаю, что впереди большое событие, но сейчас о нем не задумываюсь. Как и большинство сборников. В конце сезона все увлечены подготовкой к решающим матчам.

Словакия – сильная команда. Горжусь, что у нас команда сплоченная, и дух наш крепок. Да, нам, допустим, не хватает креатива в атаке. Но мы компенсируем это коллективными действиями. Не удивляйтесь, если команды типа Словакии или Исландии, без ярких имен, успешно выступят на Евро.

– А у сборной России есть яркие имена?

– У вас в атаке есть Артем Дзюба. Он набрал хорошую форму. Мы с ним, наверное, до Евро встретимся, в предпоследнем туре.

– Почему Дзюба?

– Все-таки держу в голове наш матч на Евро (улыбается). Дзюбу я давно отметил, еще когда играл против него за «Сатурн». Тогда он был совсем молодой: в «Спартаке» и «Томи» у парня не все получалось. Но манера игры, габариты, все это говорило о том, что форвард не потеряется. В «Зените» он получил замечательных партнеров. На него охотно играют, выводят на ударную позицию. Витсель, Халк, Данни – они для него все делают. И игрок становится увереннее в своих силах. Начинает колотить по воротам, больше забивать. В других командах Дзюбе было сложнее, на него забрасывали мяч: цепляйся, борись.