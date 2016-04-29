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    Сантана: «Ташуев был другом для игроков «Кубани», я не видел конфликтов»

    Защитник «Кубани» Фелипе Сантана поделился своими впечатлениями от игры с «Зенитом» (1:4) в рамках 26-го тура российской Премьер-лиги.

    – Что случилось с «Кубанью» во втором тайме, ведь первая половина была неплохой?

    – Против «Зенита» трудно играть, это очень сильная команда. Мы неправильно поступали в некоторых ситуациях, и цена за это была высокой.

    – Как команда отреагировала на отставку Сергея Ташуева?

    – Мы ничего не делали. Никто не любит терять друзей, и тренер был другом для игроков. Однако такова жизнь, таков футбол, нам нужно сфокусироваться на следующем матче.

    – В СМИ сообщалось, что у Ташуева были конфликты с некоторыми игрокам. Что можете об этом сказать?

    – Я не знаю об этом. Во-первых, я не понимаю по-русски. Во-вторых, если и были конфликты – я этого не видел. Однако жизнь продолжается, и нам нужно сражаться дальше.

    Источник: «Советский спорт»

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    29.04.2016 01:20
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