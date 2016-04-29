Ребко: «Спартак», к сожалению, становится крепким середняком»

Полузащитник «Луча-Энергии» Алексей Ребко, ранее выступавший за московский «Спартак», попробовал найти объяснение неудачам красно-белых в последние годы.

– Ваши слова: «Кажется, играл за «Спартак» в другой жизни». Есть ощущение, что и «Спартак» стал совсем другим.

– Возможно. В том «Спартаке» был Григорьевич (Владимир Федотов), который нас как дед опекал. В команду приходили Видич, Иранек, Моцарт. Был еще в составе Титов. Мастодонты! Сейчас я таких фигур в «Спартаке» не вижу. Но все равно у клуба самая большая армия болельщиков. А по результатам, по игре «Спартак», к сожалению, становится крепким середняком. Так работают люди в клубе. На примере «Краснодара», ЦСКА и «Зенита» видим, что их руководство знает чего хочет. И воплощает это в жизнь.

– А в «Спартаке» не знают?

– Я не понимаю, чего они хотят. То Якина берут и играют через длинные передачи, то берут своих титулованных футболистов и пытаются играть а-ля «Барселона», не имея при этом должных исполнителей. Нужно выбрать один путь на несколько лет и следовать ему. С другой стороны, уже дали одному человеку поработать пять лет. Тоже не получилось.