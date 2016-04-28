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    Маурисио: «Зенит подходит к финалу Кубка России с ЦСКА в хорошем настроении»

    Полузащитник «Зенита» Маурисио поделился своими мыслями о победе над «Кубанью» (4:1) в матче 26-го тура российской Премьер-лиги, а также рассказал о своих ожиданиях от предстоящего финала Кубка России против московского ЦСКА.

    «Сегодня матчем доволен, мы выиграли. С «Ростовом», конечно, сыграли плохо. Проиграли такой важный матч конкуренту. Но надо двигаться дальше. Сейчас финал Кубка. К игре с ЦСКА подходим в хорошем настроении. В понедельник у нас будет очень тяжелый матч, хоть последнюю игру против армейцев мы и выиграли. Соперник не забыл это поражение и обязательно захочет взять реванш. Тем более это финал.

    Самое важное в сегодняшнем матче – это победа, конечно, забивать много голов – приятно, но три очка ценнее. Мы хотим выиграть чемпионат России.

    Отсутствие Данни, безусловно, неприятная ситуация. Он наш лидер и капитан. Когда Мигель на поле, он все делает для команды. Но сейчас нам нужно играть без Данни, и те, кто выходят на поле, делают максимум», – сказал Маурисио.

    Источник: Чемпионат.ком

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    28.04.2016 23:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV 30 апреля 2016, 13:53

      в хорошем настроение и в говенной физической форме, умирая при каждом движении на поле... гав.но полное а не команда, под управлением навоз.ника

      -3
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      Рейтинг: +67

      Lenine 29 апреля 2016, 17:15

      Как бы дележа не получилось. ЦСКА - золото чемпионата, Зениту - кубок... (да-да, я про власть денег)

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 29 апреля 2016, 03:27

      Я за ЦСКА, удачи армейцам!!!

      2
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