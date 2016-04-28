Тренер «Мордовии»: «Не слышал о том, чтобы игроки пришли и сказали, что они не будут играть с «Ростовом»

Тренер «Мордовии» Дмитрий Тяпушкин сообщил, что футболисты клуба не делали заявлений о бойкоте матча 26-го тура российской Премьер-лиги против «Ростова».

«Глобальных собраний игроков не было. Я надеюсь, что матч состоится. Я не слышал о том, чтобы игроки команды пришли и сказали: «Мы играть не будем», – рассказал Тяпушкин.

Напомним, что по словам главы Общероссийского профсоюза футболистов Александра Зотова, «Мордовия» должна игрокам зарплату за 3-4 месяца, а также премиальные за нынешний и прошлый сезоны.