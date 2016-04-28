Думбия не собирается переходить в ЦСКА

Агент нападающего «Ньюкасла» Сейду Думбия Жан-Бернар Бейтризон дал понять, что его клиент не перейдет в ЦСКА в ближайшее время. Напомним, что ивуарийский форвард посетил игру армейцев с «Динамо», вызвав тем самым много домыслов.

«Сейду посетил Москву для того, чтобы встретиться с друзьями. Переговоров с ЦСКА он не ведет.

Пока нет новостей по поводу его будущего в «Ньюкасле» и «Роме». Я встречусь с ним на следующей неделе для обсуждения данных вопросов», – отметил Бейтризон.