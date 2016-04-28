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    Думбия не собирается переходить в ЦСКА

    Агент нападающего «Ньюкасла» Сейду Думбия Жан-Бернар Бейтризон дал понять, что его клиент не перейдет в ЦСКА в ближайшее время. Напомним, что ивуарийский форвард посетил игру армейцев с «Динамо», вызвав тем самым много домыслов.

    «Сейду посетил Москву для того, чтобы встретиться с друзьями. Переговоров с ЦСКА он не ведет.

    Пока нет новостей по поводу его будущего в «Ньюкасле» и «Роме». Я встречусь с ним на следующей неделе для обсуждения данных вопросов», – отметил Бейтризон.

    Источник: ТАСС

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    28.04.2016 15:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +192

      LINED 28 апреля 2016, 18:01

      Все раздувают и раздувают. Ну приехал человек в Москву на матч бывшей команды. Что тут такого-то?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 28 апреля 2016, 16:48

      Поживём увидем.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +186

      mnb 95 28 апреля 2016, 16:18

      Вряд ли просто с друзьями.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 28 апреля 2016, 16:02

      Уже небось контракт подписан, но все ж будут отнекиваться.

      2
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 28 апреля 2016, 15:58

      ахахах, скорей всего наоборот уже

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