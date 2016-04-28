Бабаев: «Матч ЦСКА с «Зенитом» – Эль Класико российского футбола»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил важность предстоящего финала Кубка России с «Зенитом». Напомним, встреча состоится 2 мая на стадионе «Казань-Арена».

«Пару раз слышал, что этот матч называют российским «Эль Класико». Так совпало, что в последние годы «Зенит» и ЦСКА – главные претенденты на чемпионство, поэтому эти матчи стоят особняком. Если «Эль Класико» — сразу возникает вопрос, кто «Реал», а кто — «Барселона»! Думаю, в целом это допустимо. Если брать цвета, то каталонская команда к нам ближе. Почему бы не назвать этот матч «Эль Класико», если кому-то нравится?

Для нас финальный матч с «Зенитом» вдвойне повышает значимость трофея в случае победы. Сам факт обладания Кубком России — большой успех, мы проходили через это чаще, чем кто-либо другой в российском футболе, и знаем, о чем говорим. С точки зрения эмоциональной составляющей для игроков и для болельщиков победа над «Зенитом» будет иметь еще большее значение

Казань – прекрасный город, очень красивый и гостеприимный, а ко всему прочему еще и очень спортивный. Здесь есть и «Рубин», и сильная волейбольная команда «Зенит», и хоккейный «Ак Барс». За последние несколько лет столица Татарстана провела целый ряд крупных международных спортивных соревнований на высочайшем уровне. Я общался с коллегами из других стран, которые побывали на этих соревнованиях, и все остались в восторге. «Казань Арена» — замечательный новый стадион. Это очень хорошая идея. Надеюсь, будет большой праздник и для российского футбола в целом, и для Казани в частности», – отметил Бабаев.