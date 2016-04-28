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    Президент «Астаны»: «Аршавин – украшение любого чемпионата, его любят болельщики»

    Президент «Астаны» Саян Хамитжанов считает, что бывший капитан сборной России Андрей Аршавин способен реанимировать свою карьеру в «Кайрате».

    «В данном случае все зависит только от самого Аршавина. Если у Андрея будет желание, настрой, то всe получится.

    Андрей — украшение нашего чемпионата. Таких игроков любят болельщики, на них ходит зритель. Поэтому с точки зрения маркетинга, рекламы не только «Кайрата», но и всей лиги трансфер Аршавина очень полезен», – считает Хамитжанов.

    Источник: Sports.kz

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    28.04.2016 13:54
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 28 апреля 2016, 18:19

      Кому ж еще рекламировать чипсы из казахской кукурузы???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +523

      Грыззь 28 апреля 2016, 17:52

      Он жив ещё?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      alexxxl93 28 апреля 2016, 17:16

      Кубань тоже, наверно, так думала, но хорошо что опомнилась.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 28 апреля 2016, 15:27

      Гастролер )))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +475

      sandutzu 28 апреля 2016, 14:30

      а он знает?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      LINED 28 апреля 2016, 14:15

      Ахааахаа! Это сарказм! (надеюсь)

      -1
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