Президент «Астаны»: «Аршавин – украшение любого чемпионата, его любят болельщики»

Президент «Астаны» Саян Хамитжанов считает, что бывший капитан сборной России Андрей Аршавин способен реанимировать свою карьеру в «Кайрате».

«В данном случае все зависит только от самого Аршавина. Если у Андрея будет желание, настрой, то всe получится.

Андрей — украшение нашего чемпионата. Таких игроков любят болельщики, на них ходит зритель. Поэтому с точки зрения маркетинга, рекламы не только «Кайрата», но и всей лиги трансфер Аршавина очень полезен», – считает Хамитжанов.