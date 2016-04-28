Селезнев: «Больше не буду выпрашивать пенальти»

Нападающий «Кубани» Евгений Селезнев заявил, что услышал критику болельщиков, которые просят его меньше симулировать и не будет выпрашивать штрафные или пенальти.

«Это их мнение. Людей можно понять – результата же нет. Ну, хорошо! Не буду падать, не буду разводить руками, не буду выпрашивать пенальти. Я их услышал. Буду делать все от меня зависящее.

Но надо понимать, что я пришел в новую команду. Хотя с себя ответственности ни в коем случае не снимаю. Виноват прежде всего я», – сказал Селезнев.

После 25-ти туров российской Премьер-лиги «Кубань» занимает 14-е место в турнирной таблице, имея на своем счету 20 очков.