Уциев готов сыграть с «Крыльями Советов»

Капитан «Терека» Ризван Уциев продолжает подготовку к матчу 26-го тура российской Премьер-лиги с «Крыльями Советов» в общей группе.

– Тренируюсь в общей группе со всеми, выдерживаю нагрузки, чувствую себя нормально. Думаю, более-менее набираю форму. Сложно сказать, насколько готов в процентном соотношении, это будет видно в игре.

– В зависимости от решения тренерского штаба, Вы готовы выйти на поле в матче с «Крыльями Советов»?

– Думаю, готов. Настраиваюсь на игру, посмотрим, что получится.

– Какие ожидания от игры с самарцами?

– Это хороший соперник. Нам нужна победа, надеюсь, при поддержке наших болельщиков мы сможем добиться положительного результата.