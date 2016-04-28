Дмитрий Черышев: «Коноплянка даже немного опешил от того, как его встретили во Львове»

Тренер «Севильи» Дмитрий Черышев рассказал о том, как Евгений Коноплянка отреагировал на внимание, которое оказали игроку журналисты и болельщики во Львове. В этом городе «Шахтер» сыграет с «Севильей» в первом полуфинальном матче Лиги Европы.

«Со стороны заметно, что есть нервозность. Но больше всего его удивило то, как встретили в аэропорту и гостинице. Там было много прессы, много людей, просивших совместное фото и автографы. Женька даже немного опешил.

Сейчас мы уже приближаемся к финалу, каждый матч очень дорог. Поэтому мы прилетели за два дня, чтобы спокойно подготовиться и быстрее адаптироваться», – сказал Черышев.

Матч «Шахтер» – «Севилья» состоится в четверг, 28 апреля. Начало – в 22:05 по московскому времени.