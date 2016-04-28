Гвардиола: «На протяжении 75% времени мы показывали футбол высшего уровня»

Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:1).

«Думаю, мы сыграли хорошо, а это непросто против таких команд, как «Атлетико». На протяжении 75% времени матча мы показывали футбол высшего уровня. У нас было много моментов.

«Атлетико» – топ-команда, которая играет очень, очень хорошо. Нам нужен всего один гол. Не уверен, что многие команды сумели бы создать столько моментов в полуфинале Лиги чемпионов», – приводит слова Гвардиолы официальный сайт Бундеслиги.