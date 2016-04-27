Ташуев: «Павлюченко надо лечиться»

Бывший главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев прокомментировал слухи о том, что у него произошли конфликты с Евгением Селезневым и Романом Павлюченко.

«Говорят, не сложились отношения с Селезневым? Правильное слово – «говорят». У нас в футболе очень много говорят. У нас и сейчас с ним очень хорошие отношения. Не было никакого конфликта, это бред.

Если каждый клуб будет пихать, что происходит дома, в семье на кухне, то мы с ума сойдем. А Павлюченко надо лечиться, у него травмы постоянно.

Все эти вещи надуманные. Эта история не должна была уходить в прессу, там не было ничего. Это обыкновенная работа», – сказал Ташуев.