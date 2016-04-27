Эмери: «Понимаем, что у нас есть возможность войти в историю»

Главный тренер «Севильи» Унаи Эмери поделился ожиданиям в преддверии первого полуфинального матча Лиги Европы против «Шахтера».

«Мы наслаждаемся каждым моментом, и сейчас у нас очень много энергии. Достижения «Шахтера» за последние десять лет впечатляют, но все это время он терял важных игроков. Мы в полуфинале третий сезон подряд и сейчас думаем только о том, чтобы пройти дальше.

На данный момент мы в отличной форме. У игроков горят глаза, они полны эмоций, и команда выглядит очень сплоченной. Мы прекрасно понимаем, что у нас есть возможность войти в историю», – сказал Эмери.

Матч «Шахтер» – «Севилья» состоится в четверг, 28 апреля. Начало – в 22:05 по московскому времени.