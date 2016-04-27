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    Агент Кокорина: «Саша взрослеет»

    Агент нападающего «Зенита» Александра Кокорина Елена Болотова рассказала о том, почему футболист перестал уделять внимание своим страницам в социальных сетях.

    «Это Саша взрослеет. Я вообще никогда не была против того, чтобы люди в инстаграме показывали какие-то свои достижения. Я, например, очень рада, что у него есть возможность купить дорогую машину. Телефон? Пожалуйста. Может, это и хорошо. Пока есть, почему нет?

    Я понимаю, что уровень доходов в стране и зарплаты очень невысокие. И что теперь? Он должен притворяться и говорить: «Люди, я с вами»?

    Я не знаю, было ли в его прежней жизни время, чтобы интересоваться чем-то, кроме игры в мяч. У Саши есть большой минус. Он очень активно помогает многим, занимается благотворительностью и никогда об этом не рассказывает.

    Я говорю ему: «Вообще-то, Саш, этим можно гордиться», – приводит слова Болотовой «Сноб».

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.04.2016 20:03
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17971

      арейская 28 апреля 2016, 00:44

      Если к 25-ти годам только начал взрослеть, когда-же взрослым-то станет? В 30 лет? Так пора уже и заканчивать футбольную карьеру

      1
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      Рейтинг: +13

      dermetfuck 27 апреля 2016, 22:57

      Полируя лавку?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +61

      40Zver40 27 апреля 2016, 22:19

      бла бла бла пустая болтовня!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6297

      порт 27 апреля 2016, 21:12

      Лучше бы голы забивал.

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      Рейтинг: +300

      Zeff 27 апреля 2016, 21:11

      Что-то не верится.

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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 27 апреля 2016, 20:11

      взрослеет в плане будущей зарплаты

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