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    Ибрагимович и Диарра претендуют на звание футболиста года во Франции

    Национальный союз профессиональных футболистов назвал имена номинантов, которые будут претендовать на звание лучшего игрока нынешнего сезона чемпионата Франции.

    За звание лучшего футболиста поспорят Златан Ибрагимович и Анхель Ди Мария из ПСЖ, игрок Ниццы Атем Бен Арфа, а также бывший полузащитник «Анжи» и «Локомотива» Лассана Диарра, ныне выступающий за «Марсель».

    Отметим, что победителем предыдущего сезона в данной номинации был нападающий «Лиона» Александр Лаказетт.

    Источник: Twitter

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    27.04.2016 18:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +315

      maksspartak 27 апреля 2016, 19:23

      красавцы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      fofanov-i 27 апреля 2016, 18:32

      Молодцы)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50

      Красный Ливерпуль 27 апреля 2016, 18:28

      Бен Арфа гениальный сезон проводит

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