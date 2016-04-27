Малафеев: «Зенит» способен изменить расклад в чемпионской гонке»

Голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев высказал мнение о командах, способных побороться за золотые медали РФПЛ.

«ЦСКА и «Ростов» выглядят фаворитами «золотой гонки». Плюс график у них в концовке не самый сложный. Но и у «Зенита» он вполне приемлемый. А такие соперники в двух последних турах, как «Локо» и «Динамо», — лишь дополнительный стимул. Так что говорю искренне — борьба за чемпионство еще не закончена.

Классные команды могут многое изменить и за пять туров. «Зенит» — одна из них. Поэтому расклад на финише среди пятерки лидеров по-прежнему может оказаться любым.

При этом скажу честно — если «Ростов» не станет чемпионом, сильно переживать по этому поводу не буду, поскольку в первую очередь все равно думаю о «Зените». А если мы все же возьмем золото — для меня, в год завершения карьеры, это и вовсе окажется вещью очень знаковой», – сказал Малафеев.