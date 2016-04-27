Коморовски покинет «Терек» в конце сезона

Генеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров заявил, что защитник Марцин Коморовски не будет выступать за грозненский клуб в следующем сезоне. Напомним, что поляк играл за «Терек» с 2012 года.

«Контракт с Марцином Коморовским «Терек» продлевать не будет. По окончании сезона футболист получит статус свободного агента. Мне ничего не известно относительно его возможного перехода в «Легию». Но могу сказать, что зимой польский клуб хотел взять Коморовского в аренду. Однако Марцину пришлось сделать повторную операцию, и он остался в «Тереке», – прокомментировал ситуацию руководитель клуба.