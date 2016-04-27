Малафеев: «Результат в Ростове может сделать нас сильнее»

Голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал о первой тренировке команды после поражения от «Ростова» в выездном матче 25-го тура РФПЛ (0:3). По словам футболиста, поражение в Ростове должно сделать петербургский клуб еще сильнее.

«День после крупного поражения всегда философский и во многом определяющий. С одной стороны, надо физически восстановиться после тяжелого матча, с другой – проанализировать ошибки, отключиться от ужасного настроения и идти дальше.

Мне кажется, главный тренер команды нашел правильные слова на этой самой «философской тренировке». Я под ними, во всяком случае, готов подписаться. Смысл их заключался в следующем. Да, результат в Ростове – удар для каждого из нас. Но он может сделать тебя еще сильнее. И именно он – залог будущего успеха, если ты не сломался. А если урок «Ростова» поможет выиграть все оставшиеся до конца сезона матчи – значит, все правильно», — сказал страж ворот.