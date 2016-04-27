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    Малафеев: «Результат в Ростове может сделать нас сильнее»

    Голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал о первой тренировке команды после поражения от «Ростова» в выездном матче 25-го тура РФПЛ (0:3). По словам футболиста, поражение в Ростове должно сделать петербургский клуб еще сильнее.

    «День после крупного поражения всегда философский и во многом определяющий. С одной стороны, надо физически восстановиться после тяжелого матча, с другой – проанализировать ошибки, отключиться от ужасного настроения и идти дальше.

    Мне кажется, главный тренер команды нашел правильные слова на этой самой «философской тренировке». Я под ними, во всяком случае, готов подписаться. Смысл их заключался в следующем. Да, результат в Ростове – удар для каждого из нас. Но он может сделать тебя еще сильнее. И именно он – залог будущего успеха, если ты не сломался. А если урок «Ростова» поможет выиграть все оставшиеся до конца сезона матчи – значит, все правильно», — сказал страж ворот.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.04.2016 06:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 27 апреля 2016, 10:33

      Ну во-первых это поражение точно не случайно,со Спартаком тоже проигрывали в первом тайме! В Ростове переиграть команду,УМЕЮЩУЮ играть от обороны и по счету, не хватило прежде всего сил и тренерской мысли! Но впереди у всех команд 5 матчей и на каждый из них надо настраиваться как на решающий,если Зенит хочет выступать в еврокубках!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 27 апреля 2016, 10:33

      ой, мог бы суть месенджа и проще высказать:
      "Один раз - не пе..... дагог" )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +579

      lange 27 апреля 2016, 08:34

      Для сильных замаячила Лига Европы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +124

      1cent 27 апреля 2016, 08:32

      ага после 3:0 от Ростова зенит даже булки сжать не сможет

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