Куратор «Кубани» подтвердил, что Гончаренко остается в сфере интересов клуба

«Кубань» заинтересована в услугах старшего тренера ЦСКА Виктора Гончаренко. Об этом сообщил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка, который курирует клуб.

Ранее сообщалось, что именно Гончаренко может возглавить краснодарцев после ухода Сергея Ташуева.

«Пока это слухи и не более того. При Гончаренко команда играла и достигала хороших результатов, поэтому он рассматривался. Здесь объективно: я просматривал всех тренеров, которые достигали результата с «Кубанью» и не более того.

Остается ли Гончаренко в списке интересов клуба? Да, остается», – сказал Коробка.