«Кубань» может предложить Павлюченко продление контракта

«Кубань» рассмотрит вопрос о возможном продлении контракта нападающего Романа Павлюченко, который был переведен в молодежную команду из-за конфликта с главным тренером Сергеем Ташуевым. Сегодня Ташуев покинул клуб.

О продлении договора с Павлюченко рассказал член совета директоров «Кубани» Михаил Астапов.

«Я бы не стал говорить о каких-то конфликтах. Вы подсчитайте, сколько матчей сыграл Роман в текущем сезоне. Даже если бы был какой-то конфликт, он сейчас не является основным игроком команды. Вопрос о продлении контракта будет поднят.

Атмосфера в команде заметно лучше, чем, например, месяц назад, потому что нам удалось решить главную проблему – проблему с долгами по зарплате. Это нервировало футболистов», – сказал Астапов.

В нынешнем сезоне Павлюченко провел в составе «Кубани» семь матчей.