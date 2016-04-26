Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Кубань» может предложить Павлюченко продление контракта

    «Кубань» рассмотрит вопрос о возможном продлении контракта нападающего Романа Павлюченко, который был переведен в молодежную команду из-за конфликта с главным тренером Сергеем Ташуевым. Сегодня Ташуев покинул клуб.

    О продлении договора с Павлюченко рассказал член совета директоров «Кубани» Михаил Астапов.

    «Я бы не стал говорить о каких-то конфликтах. Вы подсчитайте, сколько матчей сыграл Роман в текущем сезоне. Даже если бы был какой-то конфликт, он сейчас не является основным игроком команды. Вопрос о продлении контракта будет поднят.

    Атмосфера в команде заметно лучше, чем, например, месяц назад, потому что нам удалось решить главную проблему – проблему с долгами по зарплате. Это нервировало футболистов», – сказал Астапов.

    В нынешнем сезоне Павлюченко провел в составе «Кубани» семь матчей.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.04.2016 20:16
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 27 апреля 2016, 02:44

      Зачем он вам нужен, просто занять свободное место на скамейке?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +96

      Айзен 87 26 апреля 2016, 22:59

      воду носить будет на тренировках?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      семенчик 26 апреля 2016, 20:53

      За что ему контракт??? За ноль голов!!!

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11