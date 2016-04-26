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    Ташуев: «Кубань» сменила вектор развития»

    Сергей Ташуев прокомментировал свою отставку с поста главного тренера «Кубани». Специалист отметил, что одной из причин его ухода стал новый вектор развития клуба.

    «Оставить пост главного тренера команды – мое собственное решение. Сейчас у клуба новый вектор развития, и я не сомневаюсь, что футбольному коллективу, в составе которого немало квалифицированных игроков, вместе с новым руководством по силам двигаться вперед к поставленным целям. Хочу также выразить слова благодарности в адрес болельщиков, которые поддерживали команду и меня лично», – сказал Ташуев.

    Источник: ФК «Кубань»

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    26.04.2016 18:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +319

      семенчик 26 апреля 2016, 21:09

      Сейчас модно говорить вектор развития!!! У Кубани этого вектора по моему никогда не было!!!

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      Рейтинг: +58

      JokUr > семенчик 26 апреля 2016, 22:44

      Ну может они так называют путь в пердив, кто знает =)

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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 26 апреля 2016, 19:34

      Колокол ку-ку-бань-бань-бань!!!

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