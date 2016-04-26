Кутепов и «Спартак» ведут переговоры о продлении контракта

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов продолжает вести переговоры с клубом о продлении контракта, сообщает источник. Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что 22-летний футболист отказался подписывать новое соглашение с красно-белыми на предложенных руководством команды условиях. Агент игрока и сам Кутепов хотят добиться от клуба повышения зарплаты с 250 тысяч рублей в месяц до 800 тысяч – 1 миллиона рублей.

В текущем сезоне молодой россиянин провел за «Спартак» пять матчей в российской Премьер-лиге, а также 24 матча за «Спартак-2» в ФНЛ.