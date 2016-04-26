Нигматуллин: «Селихов – лакомый кусочек для наших топ-клубов»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился своим мнением об информации о том, что московский «Спартак» проявляет активный интерес к 21-летнему вратарю «Амкара» Александру Селихову.

«Из молодых вратарей Селихов – лакомый кусочек для наших топ-клубов. Но играть в «Спартаке» очень непросто. Селихов – голкипер с задатками, хорош физически и очень неплох психологически. Усадил на скамейку двух титулованных голкиперов «Амкара» – это говорит о многом.

Существует ли вратарская проблема в «Спартаке»? Не стал бы конкретизировать одну проблему. В последнюю очередь нужно говорить о том, что «Спартак» проигрывает из-за вратарей. Скажу, что красно-белым усиления нужны в каждую линию, в том числе и во вратарскую – для повышения конкуренции. После ухода Антона Митрюшкина «Спартаку» нужно иметь в обойме трех вратарей.

Не стал бы говорить, что слухи о покупке Селихова означают, что в «Спартаке» больше не рассчитывают на Артема Реброва. Можно вспомнить о периоде, когда Юрий Лодыгин «творил чудеса» в воротах «Зенита». А сейчас, после нескольких матчей на скамейке запасных, продолжает играть в основном составе. Вполне возможно, что и Реброву нужна определенная пауза», – отметил Нигматуллин.