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    Ринат Билялетдинов: «0:3 от «Ростова» и 5 очков отставания – не пощечина, а нокдаун»

    Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов оценил перспективы «Зенита» на чемпионство после поражения от «Ростова».

    «Случается, что команда проходит свой расцвет, ее эра заканчивается, и требуется глубокое реформирование. Такие матчи, как против «Ростова» за первое место, видятся узловыми. Если хотите – знаковыми. Игрой в воскресенье «Зенит» показал, что, вероятно, свой пик в сегодняшнем виде он прошел и перезрел. Точно уходит летом тренер, возможно – Витсель и кое-кто еще.

    Честно говоря, после вылета петербуржцев из Лиги чемпионов я думал, что они станут главными претендентами на золото, будут злыми, а Виллаш-Боаш постарается покинуть Россию с высоко поднятой головой. Но теперь «Зенит» в моем понимании – лишь третий среди кандидатов на чемпионство, и выиграть первенство он сможет лишь благодаря немалой доле удачи.

    0:3 от конкурента и 5 очков отставания – не пощечина даже, а нокдаун. Хотя время есть – может, команда еще и покажет, что максимума не достигла», – сказал Билялетдинов.

    Напомним, что матч 25-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» – «Зенит» завершился со счетом 3:0.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.04.2016 09:55
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 26 апреля 2016, 12:33

      Это мы 21 мая посмотрим, Ринат Саярович вы наш. За Рубин лучше ответе.

      -2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 26 апреля 2016, 10:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ростов за оставшиеся 5 туров, потеряет 6-8 очков.

      -8
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Zeff 26 апреля 2016, 15:43

      После игры со Спартаком ты говорил, что сказка Ростова скоро закончится. Пока не закончилась. Могу предположить , что Зенит за оставшиеся 5 туров наберет всего лишь 6-8 очков. А там все может быть. Мы не гранды и оступаемся с командами из нижней половины таблицы РФПЛ.

      2
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Black Giz 26 апреля 2016, 17:56

      Буду рад, если окажусь неправ. У вас еще 2 непростых матча с Локо и Динамо. А ЦСКА похоже все проблемы уже решил.

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Zeff 26 апреля 2016, 19:21

      Да не скажи. У ЦСКА игра тяжелая с Краснодаром будет.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 26 апреля 2016, 10:19

      Это не нокдаун,это поджопник из лч)))

      12
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