Ринат Билялетдинов: «0:3 от «Ростова» и 5 очков отставания – не пощечина, а нокдаун»

Это мы 21 мая посмотрим, Ринат Саярович вы наш. За Рубин лучше ответе.
Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов оценил перспективы «Зенита» на чемпионство после поражения от «Ростова».
«Случается, что команда проходит свой расцвет, ее эра заканчивается, и требуется глубокое реформирование. Такие матчи, как против «Ростова» за первое место, видятся узловыми. Если хотите – знаковыми. Игрой в воскресенье «Зенит» показал, что, вероятно, свой пик в сегодняшнем виде он прошел и перезрел. Точно уходит летом тренер, возможно – Витсель и кое-кто еще.
Честно говоря, после вылета петербуржцев из Лиги чемпионов я думал, что они станут главными претендентами на золото, будут злыми, а Виллаш-Боаш постарается покинуть Россию с высоко поднятой головой. Но теперь «Зенит» в моем понимании – лишь третий среди кандидатов на чемпионство, и выиграть первенство он сможет лишь благодаря немалой доле удачи.
0:3 от конкурента и 5 очков отставания – не пощечина даже, а нокдаун. Хотя время есть – может, команда еще и покажет, что максимума не достигла», – сказал Билялетдинов.
Напомним, что матч 25-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» – «Зенит» завершился со счетом 3:0.