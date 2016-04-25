Виталий Денисов раздает билеты на матч со «Спартаком»

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов сегодня подарит по два билета на матч 26-го тура российской Премьер-лиги против «Спартака» первым четырем болельщикам, которые найдут его в центре Москвы.

«Тор с билетами на дерби будет ждать вас в пределах Бульварного кольца. Для получения билетов нужно будет назвать пароль «Только «Локо», – говорится в сообщении пресс-службы «железнодорожников».

Напомним, что матч 26-го тура «Локомотив» – «Спартак» состоится в субботу, 30 апреля, в 19:30 по московскому времени.