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    Бышовец: «Слуцкому не дадут совмещать должности после Евро»

    Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец уверен в том, что после предстоящего чемпионата Европы Леонид Слуцкий не будет совмещать должности, как это он делает сейчас в ЦСКА и национальной команде.

    «Мне кажется, что и Леониду Слуцкому не дадут это сделать после Евро. Причем итоги чемпионата Европы облегчат Леониду Викторовичу выбор. Успеет ли Слуцкий до старта Евро сделать ЦСКА чемпионом? У армейцев хороший подбор игроков, и, что очень важно, есть опыт борьбы за чемпионство. Есть опытный российский костяк — Акинфеев, Игнашевич, братья Березуцкие.

    Мне очень импонирует и Роман Еременко. Его отец играл у меня в московском «Динамо». Футбольные гены дают о себе знать, но Роман — очень современный игрок. У него великолепное мышление, и по уровню понимания игры с ним мало кто может сравниться в российском чемпионате», — сказал опытный специалист.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    25.04.2016 10:23
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 27 апреля 2016, 15:02

      Слуцкий после евро будет совмещать три должности...когда мудко выгонят

      0
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      Рейтинг: +4437

      sobaka120982 25 апреля 2016, 21:41

      Да и не надо!!!! Пусть в клубе остаётся!!!! И точка

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 25 апреля 2016, 18:49

      Везде братья играют в разных командах.Например,Тони кросс в Реале .а брат в Вердере(не помню точно).Березуцкие что ,одного класса игроки? В жизни не поверю.Ещё этот дырявый. Точно понапривозит нам на Евро.Достала эта мафия,тащат друг друга-только куда непонятно(точнее понятно, в .....).Осьминога (Джанаева) ставьте,он как раз разыгрался.(Точнее наотдыхался)

      -2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 25 апреля 2016, 13:32

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Этот костяк уже всех достал своими "косяками"! Почему у нас вратарь, пропустивший 26 мячей (вместе с хваленой армейской линией обороны) считается лучшим, а Джанаев, пропустивший 16 мячей (и сухой в этом году) сбрасывается со счетов? Думаю, что после Евро Слуцкому выбирать не придется. Акинфеев "привезет" себе парочку голов и судьба сборной будет решена. Так что Слуцкий останется в ЦСКА, а в сборную будут сватать Бердыева!

      -5
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 25 апреля 2016, 13:12

      Бердыева в ЦСКА и за кубками в Европу!!!

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Nerlinger 25 апреля 2016, 18:43

      Нееее

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 25 апреля 2016, 12:59

      Слуцкий и не собирается совмещать две должности. Он останется главным
      тренером ПФК ЦСКА. Эта должность надёжна и в команде ещё много чего
      нужно сделать-кубки ЛЕи ЛЧ.

      4
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      Рейтинг: +116

      CSKA75875 25 апреля 2016, 12:50

      Пусть уходит в сборную.

      -3
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